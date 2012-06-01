По количеству миллиардеров Россия уступает лишь трём лидерам

Таковы показатели нового рейтинга, опубликованного в ежегодном исследовании Boston Consulting Group - ведущей международной компании, специализирующейся на управленческом консалтинге, передает Радио Свобода.



По данным исследования, число «ультра-богатых домохозяйств», собственниками которых являются обладатели более 100 миллионов долларов, выросло в России в прошлом году на 13 процентов и составляет ныне 686. По этому показателю Россия уступает лишь трём лидерам – США, Великобритании и Германии.



По темпам роста объёма благосостояния Россия в 2011 году заняла второе место, уступив первое Индии.