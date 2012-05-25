Ученые назвали точную дату смерти Христа

Джефферсон Уильямс (Jefferson Williams) из организации Supersonic Geophysical вместе с коллегами из Немецкого центра геологических исследований Маркусом Швабом (Markus Schwab) и Ахимом Брауэром (Achim Brauer) заявили, что распятие и смерть Христа на кресте произошли в пятницу, 3 апреля 33 года нашей эры, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство KAI.

Ученые сопоставили сейсмические данные с текстом Нового Завета и астрономическими наблюдениями.

Хронология землетрясений в районе Мертвого моря показала, что район, расположенный примерно в 20 километрах от Иерусалима, был особенно сейсмически активен в 31 г. до н.э., а также между 26 и 36 годами нашей эры.

Уильямс объясняет описанную в Евангелиях темноту, которая наступила после смерти Христа песчаной бурей, которые нередки в этой местности.