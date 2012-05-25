Грузовик врезался в легковушку: погиб инспектор ДПС

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб работник милиции, еще один был травмирован.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, авария произошла 23 мая около 17:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Вишневое в Балаклийском районе.

45-летний водитель грузового автомобиля «Scania» с полуприцепом «Schmitz» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Skoda Octavia Tour» под управлением 39-летнего жителя Изюма, инспектора дорожно-патрульной службы группы ДПС Изюмского горотдела милиции.

От столкновения грузовик съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажир автомобиля «Skoda Octavia Tour», 38-летний житель Изюма, инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС Изюмского МО получил телесные повреждения, от которых умер на месте.

Также в результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля «Skoda Octavia Tour», которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу (среди пострадавших двое детей 1995 и 1996 года рождения).

Работники милиции установили, что наиболее вероятной причиной ДТП стало то, что водитель грузовика не справился с управлением в связи с разрывом покрышки левого переднего колеса.

Следственное управление ГУМВД Украины в области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.