В Крыму умер шестой пострадавший в столкновении двух микроавтобусов

Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Крыму возросло до шести - умер еще один пострадавший.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в аварии травмированы 10 человек, они находятся в больнице, причем семеро - в тяжелом состоянии.

"Мерседес" врезался в "Газель" на дороге Черноморское - Красноперекопск - Симферополь. Удар пришелся в бок, затем маршрутка несколько раз перевернулась.

"Газель" ехала из Армянска в Симферополь, люди направлялись на обследование в республиканскую больницу имени Семашко.

Травмированы пассажиры маршрутки и водитель "Мерседеса", который возвращался в Киев с ралли в Черноморском.