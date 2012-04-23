В Крыму умер шестой пострадавший в столкновении двух микроавтобусов
10:24, 23 апреля 2012Разное
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В аварии травмированы 10 человек, они находятся в больнице, причем семеро - в тяжелом состоянии.
|Маршрутка несколько раз перевернулась
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в аварии травмированы 10 человек, они находятся в больнице, причем семеро - в тяжелом состоянии.
"Мерседес" врезался в "Газель" на дороге Черноморское - Красноперекопск - Симферополь. Удар пришелся в бок, затем маршрутка несколько раз перевернулась.
"Газель" ехала из Армянска в Симферополь, люди направлялись на обследование в республиканскую больницу имени Семашко.
Травмированы пассажиры маршрутки и водитель "Мерседеса", который возвращался в Киев с ралли в Черноморском.
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