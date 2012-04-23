В Крыму столкнулись два микроавтобуса: люди повылетали из салона (фото)

«Мерседес» врезался в «Газель» на дороге Черноморское - Красноперекопск - Симферополь, сообщил УНИАН сотрудник крымского управления МЧС.

«Удар пришелся в бок, затем маршрутка несколько раз перевернулась. Люди вылетали из "Газели". Погибли пять человек», - сказал собеседник агентства.

В маршрутке находились 13 человек, они направлялись из Армянска в Симферополь на обследование в республиканскую больницу имени Семашко.

Согласно пресс-релизу МЧС Крыма, четыре пассажира "Газели" погибли на месте аварии, еще один умер в машине "скорой". Позднее появилась информация про еще одного погибшего пассажирамаршрутки.

В больницу доставлены 8 пассажиров маршрутки и водитель "Мерседеса", который возвращался в Киев с ралли в Черноморском.

Из 9 пострадавших пятеро находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.