В Крыму столкнулись два микроавтобуса: люди повылетали из салона (фото)
09:53, 23 апреля 2012Разное
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Пять человек погибли сегодня утром в результате столкновения двух микроавтобусов в Крыму.
|Четыре пассажира "Газели" погибли на месте аварии, еще один умер в машине "скорой". Фото ГУ МЧС в АР Крым
«Удар пришелся в бок, затем маршрутка несколько раз перевернулась. Люди вылетали из "Газели". Погибли пять человек», - сказал собеседник агентства.
В маршрутке находились 13 человек, они направлялись из Армянска в Симферополь на обследование в республиканскую больницу имени Семашко.
Согласно пресс-релизу МЧС Крыма, четыре пассажира "Газели" погибли на месте аварии, еще один умер в машине "скорой". Позднее появилась информация про еще одного погибшего пассажирамаршрутки.
В больницу доставлены 8 пассажиров маршрутки и водитель "Мерседеса", который возвращался в Киев с ралли в Черноморском.
Из 9 пострадавших пятеро находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
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