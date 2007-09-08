Партия регионов собирает подписи на Майдане (фото)
... о языке, власти и военных блоках
Партия регионов начала кампанию по сбору подписей в поддержку проведения референдума о русском языке и внеблоковом статусе Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, акции по сбору подписей в поддержку проведения всеукраинского референдума сегодня также стартовали в Харькове, Симферополе, Донецке, Одессе, Полтаве.
Акцию в Киеве на майдане Незалежности возглавили народные депутаты Украины 5-го созыва от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, а также кандидат в народные депутаты Валерий КОНОВАЛЮК, которые первыми поставили свою подписи в поддержку проведения референдума по народной инициативе.
В частности, гражданам Украины предлагается поставить подпись за проведение референдума, на который предлагается вынести следующие вопросы:
1. Согласны ли Вы, чтобы государственными языками в Украине были украинский и русский языки?
2. Согласны ли Вы, чтобы главы районных и областных государственных администраций избирались гражданами Украины?
3. Согласны ли Вы, чтобы Украина была государством, которое не участвует в военных блоках?
|Вадим Колесниченко, Юрий Мирошниченко, Валерий Коновалюк
Фото Евгения Орловского / УНИАН