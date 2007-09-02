ДТП на трассе Николаев – Одесса: трое людей погибли, шестеро получили травмы

Близ Николаева, на автотрассе Николаев – Одесса, вследствие нарушения правил дорожного движения произошло столкновение двух легковых автомобилей “Хонда” и “ВАЗ-2105”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия трое людей погибли и 6 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в городскую больницу. Бойцами дислоцированного в областном центре военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС тела погибших с помощью спецоборудования были изъяты из поврежденных машин и переданы работникам милиции.