Что бы это значило? Вчера в Москве митинг сторонников Владимира Путина завершился исполнением песни «Если завтра война, значит скоро в поход». К какой войне готовятся «пехота и лучники Путина»? С кем собираются воевать? Закроются ли 4 марта избирательные и не откроются ли утром на следующий день призывные участки?

Если так пойдет дальше, можно ожидать, что уже пятого марта москвичи и все россияне в электричках, метро, трамваях, на площадях и в собственных квартирах услышат твердый и мужественный голос своего «национального лидера», который произнесет хорошо известные сталинские слова: «Братья и сестры!».

Но Владимир Путин и все его сторонники прекрасно знают, что делают. Через две недели, 4 марта -президентские выборы, а победить нужно уже в первом туре. Тогда «легитимности» будет много!

А патриотизм избирателя, как известно, невозможно разбудить без милитаристской риторики, бряцанья оружием, образа врага, проклятого империализма и терроризма, угроз стране со стороны «оранжевой мерзости». Как говориться, будь бдителен! Гарантия мира: закопать топор войны вместе с врагом!

Кандидат в президенты Владимир Путин очарован идеей силы, военного насилия. Его программная статья об армии, опубликованная в «Российской газете», так и названа «Быть сильными!».

Учитывая, что Владимир Путин является явным фаворитом президентской гонки, становится понятным, каков будет главный тренд его будущего президентства. Это гипертрофированное усиление военных структур государства, их количества, военной техники и вооружений, наращивание ядерных сил, особенно стратегических, модернизации военно-промышленного комплекса.

Похоже, что Кремль возвращается к стратегии «противостояния двух систем», «разумной достаточности», «гарантированного уничтожения противника» и прочей советской шовинистической гадости, придуманной ненасытными «ястребами войны». Короче, «троянский конь» - это мирная лошадь, беременная врагами.

«Быть сильным» - мечта милитаризованного правящего класса РФ.

Россия, как в почившем в Бозе Советском Союзе, будет увеличивать численность армии, менять ее структуру и организацию. Владимир Путин считает, что причиной пристального внимания к проблемам обороноспособности России является новик виток противостояния РФ с НАТО, размещение в Европе американского ПРО.

Вновь тезис, который был похоронен совместными усилиями Рейгана и Горбачева еще в 90-е годы о том, что только ядерное оружие и ракетные средства его доставки являются главным гарантом сохранения мира, становится программным для обеспечения безопасности России.

Но не только с империализмом собираются воевать российские генералы. Премьер-министр напоминает, что армия нужна и для решения многих проблем, которые возникают в отношениях Москвы с ближайшими соседями и вспоминает «принуждение к миру» Грузии.

И на встрече с командирами дивизий и бригад Вооруженных сил РФ Владимир Путин заявил, что «Россия не собирается выводить из Севастополя Черноморский флот, уходить из Крыма».

Премьер обещает, что в ближайшие годы значительно вырастет значение ВМФ, ВВС и воздушно-космической обороны, в войска поступит более 400 межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования, 8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, около 20 многоцелевых подводных лодок, более 50 боевых надводных кораблей, около 100 космических аппаратов военного назначения.

Кроме того, российская армия получит более 600 современных самолетов, включая истребители пятого поколения, свыше 1000 вертолетов, 28 полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400, 38 дивизионных комплектов зенитно-ракетных комплексов «Витязь», 10 бригадных комплектов ракетного комплекса «Искандер-М».

В воинские части также поступит свыше 2 тыс. 300 танков, около 2 тыс. самоходных артиллерийских комплексов и орудий и более 17 тыс. военных автомобилей, пишет Путин.

Владимир Путин с гордостью сообщает своим избирателям о том, что Сухопутные войска стали более мобильными. «Развернуто 100 общевойсковых и специальных бригад. Норматив их подъема по тревоге – один час. Переброска на потенциальный театр боевых действий – сутки» - информирует премьер-министр.

Можно согласиться, что военное насилие – это реальность современного мира. Но только во времена Людовика XIV армия и оружие были «последним доводом королей», а война - продолжением политики.

Но сегодня «мягкая сила» (soft power) - технологии, наука, сильный средний класс, политическая гармония, реальная демократичность во взаимодействии политических институтов развития общества гораздо эффективнее продвигает интересы страны, защищают ее граждан, чем танки, самолеты и новейшие системы ПРО.

А «мягкой силы» Владимир Путин за 12 лет не нарастил - даже в географических пределах «исторической Руси» - пишет известный российский журналист Андрей Колесников.

К слову! Почему сильна своей «мягкой силой» Европа? Потому, что, например, во Франции больше всего лауреатов Нобелевский премий в литературе, Великобритания, Германия - на первом и втором месте среди стран, где находят убежище эмигранты, Франция, Германия, Италия, Норвегия превосходят весь остальной мир по средней продолжительности жизни своих граждан, европейские страны направляют на помощь развивающимся странам большую часть своего ВВП.

В России все по-другому.

Российская правящая элита становится еще более милитаризованной, поэтому и максимально авторитарной. Присущий военным структурам авторитарный метод управления переносится на все общество, в том числе и бизнес, и межгосударственные отношения со своими соседями.

Известный и авторитетный исследователь российской элиты Ольга Крыштановкая утверждает, что именно потому, что «стратегию развития российского общества определяют офицеры спецслужб и армии, на первый план приоритетов государственной политики РФ вышли вопросы силовой безопасности, военной реформы, геополитического места России в мире».

Надеемся, что это домыслы мои, фантазии, журналистская метафора. Потому, что я, как сказала моя внучка 23 февраля, - «ветеран холодной войны!».

Виктор Тимошенко, полковник