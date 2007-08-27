Предлагаю установить ограничение депутатам: два срока – не больше

Мнение

Нынешние выборы народных депутатов все больше напоминают мне… автоматную очередь, выпущенную в дерево. В том смысле, что пули (читай депутаты), которые хоть раз попали в ствол дерева (читай – Верховную Раду), застревают там намертво и выковырять их обратно практически нереально.

Хотя, думаю, «выковырять» из Верховной Рады нужно примерно третью часть тех, кто сегодня уже по второму-третьему сроку заседает в парламенте. Вернее числится, при том что не готовит законопроекты, не выступает с трибуны, не работает в комитетах, даже не удосуживается лично принимать участие в голосованиях. Знай, держит трудовую книжку в Раде, лоббирует по мере способностей свои интересы, тусуется среди «белых» людей, да бизнес свой ведет потихоньку. И при этом надежды не теряет и в следующий срок попасть в то же тепленькое место. Впрочем, даже если депутат активно участвует в законотворческой работе – стоит ли ему засиживаться на одном месте по десять-пятнадцать лет? Этак и профессиональный рост тормозится. А что, спросите специалистов, говорят, что каждые семь лет нужно менять работу.

Так, может быть, целесообразно ввести ограничения? Например, один человек не может избираться в Верховную Раду более двух сроков подряд? Кстати, Президента мы, избираем именно с таким ограничением. И правильно – чтобы не засиживался и от народа не отрывался. Или еще радикальнее – никто не может быть народным избранником более двух (максимум трех) сроков. Вообще. Может быть, исключение сделать для лидеров парламентских партий.

Вопрос о необходимости таких ограничений именно для депутатов для меня возник после того, как Украина перешла на выборы по партийным спискам. Фактически эта система лишила меня как избирателя возможности хоть как-то влиять на пребывание в Раде того или иного депутата. Раньше, при смешанной системе, конкретная персона, которой были недовольны избиратели, на очередных выборах могла просто не набрать нужное количество голосов в округе и не попасть в очередной раз в Раду. Кроме того, существовал механизм отзыва депутата.

А что сейчас? Допустим, я поддерживаю партию и голосую за нее на выборах. Но по итогам работы в пятом созыве я считаю, что десятка два депутатов должны быть оставлены за пределами Рады. Недостойны, не проявили себя (или проявили негативно). А они – бац! Опять в списке. И что мне, как избирателю, делать? Ведь я поддерживаю партию, и большую часть ее списка! Не голосовать за партию вообще? Тоже не дело – это значит отдать очки конкурентам.

Посмотрите на списки партий, поданные на досрочные выборы ВР шестого созыва – там почти одни и те же лица, что и на прошлогодние выборы. Получается, чтобы нерадивый депутат «выпал» из списка, он должен как минимум предать (например, перебежать в идеологически несовместимую фракцию). И тогда партийные бонзы исключительно из-за заботы о лице партии вычеркнут его из списка. А если он просто прогульщик, то выходит, черт с ним, пусть и дальше избирается? Избиратель до него все равно не дотянется, главное, чтоб партийное руководство не гневалось.

Кстати, введение ограничений могло бы частично решить и вопрос с чрезмерными затратами на наших избранников. Сейчас-то многие депутаты, видать, думают, что навечно они в Раду попали. И нужды свои по максимуму удовлетворить стараются. А если избираешься максимум на два срока, то и обеспечение жильем и машиной должно быть подкорректировано. Например, по принципу ведомственного жилья. Скажем, дворник квартиру получает во временное пользование – пока работает. А в случае увольнения – освобождает жилье, и оно переходит тому, кто пришел работать. Так и в Раде сделать. Вот недавно «регионал» Колесников правильно предложил – построить депутатам общежитие, и пусть живут.

Поэтому предлагаю внести в закон о статусе народного депутата изменения и депутатов избирать на два срока подряд и не больше. А заодно еще одну норму – обязать все партии при подготовке списков на очередные парламентские выборы обновлять их не менее чем на 50–60%. Хотя бы. Авось динамичнее процесс пойдет, и новых лиц (а значит – новых идей) в нашей политике поприбавится.

Татьяна, г. Киев