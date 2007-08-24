Тони Блэр рассчитывает выручить за мемуары до $20 миллионов

Экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр приступил к поиску издателя для своих мемуаров, за которые он рассчитывает выручить до 20 миллионов долларов, передает британский телеканал "Скай Ньюз".

Поиск издателя и заключение с ним эксклюзивного договора на выпуск книги Блэра поручено американскому юристу Роберту Барнетту. Несколько лет назад именно он участвовал в выпуске мемуаров экс-президента США Билла Клинтона "Моя жизнь".

Тони Блэр занимал пост главы правительства Соединенного Королевства с мая 1997 по июнь 2007 года. После ухода в отставку он был назначен спецпредставителем международного квартета по ближневосточному урегулированию.

В июле этого года вышла в свет книга "Годы Блэра" (The Blair Years), основанная на дневниках его бывшего советника по коммуникациям Алистера Кэмпбелла. В ней подробно раскрываются интересные подробности политической и личной жизни Блэра и его окружения в 1994-2003 годах. Кэмпбелл выручил за свою книгу около 1 миллиона фунтов стерлингов.

Также книгу мемуаров выпустил экс-министр правительства Блэра Дэвид Бланкетт, а на днях о намерении опубликовать свои воспоминания заявил бывший вице-премьер Джон Прескотт.

РИА "Новости"