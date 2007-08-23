Шуфрич: Мне пришлось прыгать с вертолета с двухметровой высоты

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ заявляет, что не допустит политизации ситуации вокруг лесного пожара в Херсонской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ШУФРИЧА, об этом он сказал журналистам сегодня утром в штабе по ликвидации пожара.

«Здесь я политики не допущу, касается ли это губернаторов или Президента. Я абсолютно не против пиара ЮЩЕНКО, но кто идет в лес с лопатой и кинокамерой? ПУТИН летает на истребителе, БУШ - на авианосце и подводных лодках, ЛУКАШЕНКО - на танке, а наш ЮЩЕНКО – с лопатой», - сказал министр.

«Конечно, Президент не каждый день видит огонь даже в таком локальном масштабе, это ему не костер возле ульев. Мне пришлось прыгать с вертолета с двухметровой высоты, когда шел его встречать, но я не позволил оператору МЧС пойти даже в такой локальный и безопасный очаг. Сам пошел, потому что спасать уже надо было не лес, а Президента. Уже не буду говорить о том, что при ликвидации ЧП несколько часов вертолеты не могли взлететь, потому что в это время служба безопасности обеспечивала безопасность передвижения Президента. Это нормально, но технику мы поднять в воздух не могли», - заявил Н.ШУФРИЧ.

Министр также призвал губернатора Херсонской области Бориса СИЛЕНКОВА «извиниться перед ЮЩЕНКО, потому что если бы он не потянул его на место локального возгорания, вся Украина и Россия сейчас бы не смеялась с Президента. Эта дурость еще будет иметь свою имиджевую и политологическую оценку».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ уволить министра по чрезвычайным ситуациям Н.ШУФРИЧА и министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО.

21 августа Президент, отбыв в Киев после рабочей поездки в Херсонскую область, вынужден был вернуться назад после того, как вопреки докладу министра с самолета увидел лесной пожар на большой площади.