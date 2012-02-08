Проект Кабмина о внутренней торговле доработают

Правительственный законопроект о внутренней торговле будет рассмотрен парламентом после доработки. Об этом сообщил Юрий Мирошниченко, народный депутат от фракции Партии регионов, Представитель Президента Украины в Верховной Раде.

«Правительственный законопроект о внутренней торговле (№ 9443 от 10.11.2011 г.) будет рассмотрен парламентом после доработки» - сказал он.

«Существующая сегодня редакция законопроекта о внутренней торговле несет определенные угрозы развитию внутреннего рынка, содержит отдельные нормы, которые могут рассматриваться как дискриминационные», - считает парламентарий.

Мирошниченко подчеркнул: «Глава государства последовательно выступает за то, чтобы новые законы качественно регулировали общественные отношения, а не углубляли проблемные вопросы».

«Этот законопроект будет системно доработан с привлечением представителей торговых сетей и производителей продукции для поиска баланса интересов между ними. Также будут учтены интересы общества в целом» - подытожил Представитель Президента.

"Обозреватель"