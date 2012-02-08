Попов пригласил английских болельщиков на Евро-2012

Глава КГГА Александр Попов посетил с рабочим визитом Лондон.

«Это был короткий, но насыщенный визит, во время которого речь шла о подготовке Лондона к Летним Олимпийским играм 2012 года. Для нас это путешествие было интересным и полезным с точки зрения опыта – мы увидели так называемый олимпийский городок, который англичане готовят для болельщиков. Нас также ознакомили с концепцией безопасности, мобильности, туристической подготовкой города. Кстати, сравнивая процесс подготовки Лондона и Киева, хочу отметить: наша подготовка к Евро-2012 – не хуже», – цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.

Он также рассказал, что во время посещений английской столицы власть Киева встретилась с организациями-представителями болельщиков.

«Мы поинформировали болельщиков, как Киев готовится принимать гостей во время Євро-2012. Англия – одна из стран, команда которой будет играть на «Олимпийском», поэтому это вопрос очень актуален для их фанатов. А нас это интересует с позиции привлечения иностранных гостей к киевскому туризму и после Євро-2012», – рассказал председатель КГГА.

Он прибавил, что англичане проявили немалый интерес к информации, которую презентовала киевская власть, и настроены обязательно посетить украинскую столицу во время футбольного турнира.