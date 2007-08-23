Двуглавая корова родилась в США (фото)

Двуглавая корова родилась на молочной ферме Hamstra Dairy, что в местечке Туларе в американском штате Калифорния. Корова голштинской породы по имени Blinky, или Моргалка (так назвали новорожденную, потому что она моргает одновременно всеми четырьмя глазами) имеет на свои две головы одну шею и одну пару ушей. Но у Блинки отчетливо прослеживаются две морды: два носа и два рта. Блинки одновременно может сосать из двух бутылок молока. Но что-то, видимо, не в порядке с ее мозгом, нарушена координация движений - Блинки не может вставать на ноги.

Как сообщает местное издание Fresno Bee, ветеринар Пит Кистлер, который изучил корову-мутанта, заявил, что за всю его 20-летнюю практику (в год Кистлер осматривает 16000 коров) это единственный случай, когда двуглавая корова рождалась бы живой. Дважды на его памяти двуглавые телята появлялись на свет, но оказывались мертворожденными. На этой же ферме, Hamstra Dairy, 16 лет назад родилась мертвой двуглавая корова. Ветеринар не смог определить причину редкого явления: идет ли речь о генетической аномалии или сбое при внутриутробном развитии плода.

Необычное происшествие на ферме привлекло множество зевак. Владелец фермы Грег Хамстра шутит, что не берет плату за вход с рабочих и местных жителей, желающих поглазеть на Блинки, родившуюся во вторник утром, или сфотографироваться с ней, сообщает Sky News.

Через несколько дней Блинки, возможно, придется усыпить - в ее легкие могут попасть влага и бактерии. Владелец фермы заявляет, что будет заботиться о тёлке сколько сможет и открыт для предложений. Что делать с останками Блинки после умерщвления, он еще не решил. Фермер был бы не против пожертвовать их какой-либо признанной научной организации.

newsru