Киев примет на баланс 20 многоэтажек завода «Антонов»

Городская власть и в дальнейшем будет помогать решать жилищные проблемы работникам киевских предприятий. Это одно из направлений работы КГГА по поддержке столичного производителя. Ведь успех предприятия невозможен без благосостояния его рабочих. Такое мнение выразил председатель КГГА Александр Попов во время визита на государственное предприятие «Антонов».

«Хорошо, что в Киеве есть предприятия, которые заботятся о решении жилищного вопроса для своих работников. Власть города должна всячески способствовать реализации этих стремлений, причем решать проблему комплексно. Мы должны говорить о создании социального пакета для киевлян, в который должны входить и жилье, и качественное медицинское обеспечение, а также другие социальные гарантии. Лишь такими комплексными мерами мы будем способствовать росту кадрового потенциала столичных промышленных предприятий», – цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.

В частности, руководство завода «Антонов» просит столицу принять на баланс города 15 многоэтажных жилых домов, которые предприятие построило для своих работников, 2 дома гостиничного типа для молодых сотрудников, 3 общежития и 9 детских площадок. В этих 20 зданиях живет свыше 5 тысяч человек. После решения юридических вопросов дома и прилегающие коммунальные сети будут обслуживаться городскими службами.

Также председатель КГГА сообщил, что в четверг, 9 февраля, во время заседания Совета директоров столичных предприятий, в частности, будет рассматриваться и вопрос социального пакета. В том числе, сотрудничество промпредприятий и города относительно строительства жилья для работников.

«В настоящее время мы применяем несколько механизмов обеспечения киевлян доступным жильем. Так, действуют программы «50 на 50» и «70 на 30». Город выделяет участки для строительства жилья медикам, педагогам и тому подобное. Важно, что киевляне получают новые помещения по ценам строителей. Отдельно реализуются программы по обеспечению киевлян социальным или служебным жильем. В частности, город определяет участки, где можно было бы построить дома с социальным жильем», – сообщил Александр Попов.

Он подчеркнул, что киевляне, которые живут в общежитиях, должны иметь возможность реализовать свои права на приватизацию жилья. Должностных лиц, которые нарушают права жителей общежитий, тянут с оформлением документов или препятствуют этому, будут наказывать. Председатель КГГА пообещал лично проконтролировать перевод ведомственных общежитий завода на баланс города.