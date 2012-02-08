Мужчина выдавал себя за восставшего из мертвых

Певец Хулекани Хумало умер в 2009 году. После того, как на прошлой неделе некий мужчина объявил себя воскресшим музыкантом, дом семьи Хумало блокировали толпы фанатов.

Полиция провела расследование, которое установило, что отпечатки пальцев мужчины не совпали с отпечатками певца. Кроме того, в его рассказах о жизни Хумало были неточности.

Называя себя именем певца, он утверждал, что после смерти его якобы удерживали в пещере зомби против его воли.