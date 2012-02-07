В защиту позиции Михаила Добкина

Виктор Тимошенко, бывший корреспондент львовской газеты «ПостПоступ», писатель Сергей Жадани именующие себя писателями братья Капрановывыступили в УНИАН с собственными комментариями статьи Михаила Добкина «Украинская интеллигенция исчезает. Мысли вслух». Безусловно, отклики получились разные – в силу различий в интеллектуальном уровне авторов комментариев.

Проще всего с бр.Капрановыми. Этим, как они о себе говорят, «писателям», видно, и в голову не может прийти, что люди могут высказывать мысли по собственной воле, руководствуясь собственными убеждениями. Так как это сделал Михаил Добкин. Бр.Капрановы во всем ищут конспирологию, и находят, конечно. Что же касается их «творчества», то после их опусов о «камнях, которые надо бросать в смертельно опасную для каждого гражданина власть», я бы посоветовал бр.Кармановым не пропускать регулярные визиты к врачу-ветеринару. Желательно найти двух ветеринаров, братьев-близнецов, так гарантий излечения добавится.

Нелюбовь к власти весьма отличается от призывов «мочить власть». При всей моей нелюбви к господам Ющенко и Тимошенко, видно – кумирам бр.Капрановым – я никогда не призывал бросать в них камни.

Виктор Тимошенко в своем комментарии просто сманипулировал. Не совсем понимаю, зачем.

Михаил Добкин высказался по поводу Дня соборности Украины предельно понятно. С его точки зрения, праздник Дня соборности может стать всенародным – в будущем. А вот Виктор Тимошенко манипулирует, приписывая Добкину утверждение: «единство страны – это глупости западноукраинских элит, это идея не «всенародная», а вот победа над фашизмом – другое дело».

Настоящее, а не для галочки, единство возможно между людьми, которые если даже не разделяют единые ценности, то хотя бы слышат друг друга, и Тимошенко не может этого не понимать. Это означает, что если одна часть Украины хочет, чтобы День соборности Украины воспринимался всенародным праздником, то она должна признать и ценности этой части Украины.

И это, с одной стороны, – не трудно. Ибо победа над фашизмом, День Победы, действительно является в Украине всенародным праздником. Это праздник победы над врагом, который хотел уничтожить всех славян на территории современной Украины, и с этим спорить невозможно. Михаил Добкин, инициируя каждого мая бесплатные просмотры в харьковских кинотеатрах художественных фильмов о победе в той войне народов, входивших в СССР, не дает Великой Победе уйти в беспамятство.

Но, с другой стороны, что-то мешает Виктору Тимошенко признать День Победы всеукраинским национальным праздником. Ибо, признав этот праздник, он скажет «А» и будет вынужден сказать «Б». Допускаю, что это «Б» может состоять, к примеру, в том, что военнослужащие дивизии СС «Галичина», которых раскручивает во Львове, родном городе господина Тимошенко, ни в коей мере не являются и не могут являться героями для Украины как лица, которые принесли юридически обязывающую их присягу фюреру Адольфу Гитлеру.

Сергей Жадан, осуществивший в своей книге «Ворошиловград» неплохую, хотя, с моей точки зрения, страдающую многословьем попытку осознать, что происходит с Украиной в последние годы, может, опять-таки с моей точки зрения, осознать, о чем пишет Михаил Добкин. Для этого ему просто надо перечитать текст Михаила Добкина, что, впрочем, могут сделать и бр.Капрановы, и Виктор Тимошенко.

А пишет Михаил Добкин на «вечную тему» - осознания интеллигенцией своей ответственности перед народом. И он имеет полное моральное право писать об этом.

Разве не предупреждал Михаил Добкин, и не только он, какой деградацией Украины повернется власть «оранжевых», господ Ющенко-Тимошенко? Разве не делал он это в то время, когда вся так называемая украинская интеллигенция взахлеб агитировала за Ющенко? Вы ответите мне, что это было ее право. Согласен, но за право предусмотрена ответственность.

Разве украинской интеллигенции нечего обдумать из происшедшего с Украиной, а писателям, имею ввиду настоящих писателей, нечего предложить из обдуманного?

Разве не достойна настоящего писательского пера трагедия обмана Украины большевиками, которые в свое время стали суперпопулярными в нашей стране, раздав землю крестьянам? А ведь это было, правда? И разве не в насажденной большевиками уравниловке фактически коренится противодействие приватизации земли?

Разве не достойна писательского пера трагедия «оранжевой революции», когда тысячи если не миллионы людей в Украине и во всем мире оказались одураченными, например, «отравлением Ющенко»?

И разве не писатели должны формулировать смыслы, квинтэссенцию происходящего? Не в этом их работа?

А пока они не делают свою работу, позвольте относится к ним заслужено, как к мелким экстремистам, отрабатывающим деньги мелких политиков.

Вячеслав Пиховшек