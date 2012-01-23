Чем Добкину не угодил День Соборности?

Когда я прочитал, что председатель Харьковской областной администрации Михаил Добкин не считает всенародным праздником День Соборности Украины, который ежегодно в Украине отмечается 22 января, я вспомнил свой недавний театральный поход в местную оперетту.

По сюжету спектакля – измученный, нищий народ на коленях просит царя молвить державное слово, образумить поданных. И тот, с короной на голове, выйдя из бани, орет на весь зрительный зал: «Квасу хочу!».

А Михаил Добкин мудрствует для журналистов и нас всех: «есть праздники, которые лежат глубоко в сердце каждого. Это религиозные праздники, праздники, связанные с историей народа». А День Соборности… в общем, губернатор еще не «подошел ближе к процессам объединения граждан» и не уважает традиции людей, которые проживают за тысячи километров от Харькова.

Собственно, автор этих строк вообще не собирается рассказывать читателю, что это за праздник «День Соборности» был в минувшее воскресенье. А вот для Михаила Марковича извольте:

«У одного старика было три сына. И они никак не могли ужиться вместе. Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их этому.

Однажды отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Сначала попробовал старший сын, но, сколько он не старался — ничего не получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник, и попросил каждого сына разломать по несколько прутиков. Это, конечно же, им с лёгкостью удалось.

Тогда отец сказал:

- Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас также легко победить, как и сломать пару прутиков».

Эту притчу каждый школьник знает и, собственно, в этом и есть смысл Дня Соборности, единения всех, кто живет в Украине. Ведь аксиома, тем более для госчиновника, что без единой политической нации нет государства, которое является высшей формой самоорганизации цивилизованных людей, народов Украины. Кто же этого не знает?

Естественно, кто против этого – тот враг, противник украинского государства. А чиновник, который поставил под сомнение «всенародность» соборности и единства государства страдает недомыслием, он глупый, бестолковый. Ему лучше оставить государственную службу, пойти работать музыкальным критиком или чистить обувь в подземных переходах Харькова.

Ведь наша страна, Украина, вспоминая образное выражение Аристотеля, это «единство непохожих». И традиция праздника долго рождается во времени и пространстве. А политическая география, языковая карта Украины – это лоскутное одеяло, а что уж говорить о политических и мировоззренческих ценностях граждан Украины.

Вот, например, летом, во Львове, я разговорился с пожилой женщиной, что сидела на тротуаре и продавала грибы да ягоды:

- А что, бабушка, когда лучше жилось - при поляках, Сталине, Хрущеве, Брежневе, коммунистах, демократах или донецких?

Ответ был неожиданный.

- При немцах, - ответила старушка.

- Это почему? - удивился я.

- Порядок был.

Наверно, непросто понять, почему для 80-летней гражданки Украины немецкий порядок - «opdnung», времен Гитлера, лучше беспорядка нашей демократической страны...

Впрочем, далее о том, ради чего и затевалась эта статья.

Помните, Карл Маркс писал и учил, что история общества – это история борьбы классов. А вот современный американский историк Стивел Холмс утверждает, что автор «Капитала» ошибался. И история общества есть не что иное, как история борьбы элит.

Мы же думаем, повторяя булгаковского Полиграф Полиграфовича Шарикова, что они оба не правы!

Не уяснив характера взаимоотношений украинских элит, нельзя понять логику политических процессов в Украине, столкновений власти и оппозиции. Даже Платон писал о том, что пока правящая элита едина, никакая оппозиция им не страшна, как и не страшен народ, «нижние слои».

В отличие от России украинским миллиардерам взятки политикам и силовикам не надо давать. Они «своих» делегировали во власть, им не грозит судьба Михаила Ходорковского. Посмотрите на одного из богатых просветителей, который выставки гламурные организовывает в центре Киева, звезд мировой сцены в Украину везет. Жак-Жан Руссо, Дидро, Д`Аламбер! И все, чтобы тестя с подмоченной репутацией не посадили, не трогали.

Фамилии тех, кто убежден, что «бизнес не должен быть отделен от политики» у всех на устах. Для них Украина - «город солнца» Кампанеллы, смысл жизни и легитимный грабеж страны. Кто думает по другому – «сумасшедшие»! Единство украинской политической элиты – это страшный кошмар для подковерных миллиардеров, которые смогли за год удвоить, утроить свои капиталы и тех политиков, которые им интимные места вылизывают.

А народ, между прочим, на уровне здравого смысла, да и бессознательного, мечтает о другом. Электорат заинтересован в демократии. И дело не в том, что на место плохих политиков в результате смены власти придут хорошие. А в том, что все уйдут в назначенные законом, конституцией сроки. Эта сменяемость защищает народ больше, чем азаровские программы выхода из кризиса.

Именно поэтому украинский правящий кластер олигархии заинтересован в том, чтобы демократия в Украине была сведена к декларативности, элиты разобщены, а правительство было слабое, неэффективное.

Сеять вражду между элитами – это способ управления, манипулирования. Поэтому Михаил Добкин из кожи лезет, заявляя, что Соборность, Единство страны – это блажь западно-украинских элит, эта идея не «всенародная». А вот победа над фашизмом другое дело!

Провокатор! Цель и задача Михаила Добкина (будем надеяться, что по недомыслию) вызвать ответное действие, искусственно создать тяжелые обстоятельства или последствия.

Сталкивая мировоззренческие идеологические ценности жителей Запада и Востока Украины, Михаил Добкин знает, что делает. Это называется «разделяй и властвуй», сей раскол, смуту. А неустойчивость системы, между прочим, – определяющее условие для ее управления, - пишут социологи.

Вот ниже, посмотрите, послушайте. Шесть девочек из Китая искренне и умно любят Украину. Гораздо больше, чем губернатор Харьковской области Михаил Маркович Добкин, политический провокатор в мундире государственного служащего.

Виктор Тимошенко