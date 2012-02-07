Почему украинский эрзац-сыр дороже, чем настоящий сыр в Голландии?

Несколько лет назад дочь принесла с улицы маленького угольно-черного котенка в плачевном состоянии. Кто-то, наверное, выбросил. Сейчас это уже большой черный, блестящий кот Маврик. Было подмечено, что, несмотря на тяжелое детство, он никогда не ест отечественный сыр. Долго и подозрительно нюхает предложенный кусочек, а потом брезгливо отпихивает лапой.

В хорошие времена «оранжевой чумы» на украинский рынок авиаперевозок каким-то чудом просочилась известная бюджетная авиакомпания. Авиабилет в западногерманские города Дортмунд, или Кельн сейчас стоит дешевле, чем из Киева в Донецк.

В результате вместо одного делового визита в год к нашим партнерам в восточную Голландию мы, за те же деньги, бываем там четыре раза в год. Из Голландии всегда привожу сыр. С каждым разом все больше, потому и родственники, и друзья просят. И "скотина" Маврик тоже! Этот сыр любит, как бешеный. И молодой сыр «Гауда», и выдержанные сыры типа «Старый Амстердам».

Стало интересно, а как в других странах? Лаборатории нет дома, поэтому провели эксперименты на коте. А именно - давали ему на пробу сыры, привезенные мной или знакомыми из разных стран. Результат: жрет все из Франции, Италии, Германии, Голландии, Греции, Венгрии. Категорически не ест сыры из России, Украины и польские, которые продаются в Украине.

Что там отечественные сыроизготовители набодяжили, хорошо знает главный санитар России Онищенко. В январе Роспотребнадзор обнаружил пальмовое масло во всех образцах украинских сыров и немедленно остановил их импорт. Вот только неувязочка вышла. Те образцы отобрали не по официальной экспортной продукции, а с той, что продается на внутреннем украинском рынке или контрабандно на русском. О чем и заявили наши сыроделы. То есть на экспорт продукцию же контролируют, а свои пусть потребляют то, что есть.

Наша «народная» власть хорошо осведомлена о состоянии дел. Поэтому законодательно ввела новые названия - «сырный продукт» вместо сыра и «спред» вместо масла. Возникает вопрос молока. По аналогии должен быть «молочный продукт». Но это уже нонсенс...

В нацистской Германии, в условиях войны на все фронты и тотального дефицита, также производили искусственные заменители продуктов. Стоили такие продукты дешево и имели понятную всем название - «эрзац». Как эрзац-кофе или эрзац-шоколад. По аналогии у нас должно быть: эрзац-молоко, эрзац-сгущенка, эрзац-сыр и т.д. Все просто и понятно.

Цена... Эрзац-продукты отличаются от натуральных своей дешевизной.

Только не в Украине.

У нас эрзац-сыр стоит как в Голландии реальный сыр. Невозможно сравнивать такие разные продукты.

Поэтому для сравнения лучше взять масло. Так, в супермаркетах Дортмунда высококачественное коровье масло (82,5% жира) известной голландской марки Frau Antje стоит 1,27 евро за 250-граммовую пачку. Ирландское масло - 1,35 евро. Пересчет на гривну по курсу НБУ дает цену 10,6 - 11,3 грн. за нашу стандартную пачку весом 200 г. Наше же масло «Яготинское» с такой же жирностью 82,5% стоит от 15 грн. за 200 г. На целых четыре гривны дороже!

Такую разницу можно объяснить переоцененностью гривны - самой стабильной в мире валюты за последние три года.

Согласно цен на масло курс должен быть: 1 евро = 14 грн. и, соответственно, 1 доллар = 10,6 грн.

И здесь мы выходим на целый комплекс проблем в нашей экспортной экономике, и нужно решать комплексно.

Виктор Малей, г. Киев