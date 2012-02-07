Итальянские карабинеры забрали у украинской пары 6-летнюю дочь

Карабинеры забрали у украинской пары 6-летнюю дочь, которую они оставили в припаркованном автомобиле Fiat возле супермаркета в итальянском городе Афрагола.

Как сообщает ТСН, 26-летние Анна ЦОАРУ и ее 29-летний муж Валерий СИДЕНКО отправились за покупками в торговый центр, а свою 6-летнюю дочь закрыли саму в машине.

Девочка замерзла, испугалась и начала отчаянно плакат, на что обратили внимание прохожие, которые и вызвали карабинеров. Представители правоохранительных органов освободили ребенка из машины, укутали ее в одеяло.

Родители девочки вернулись через полчаса и были весьма удивлены таким переполохом. Карабинеры арестовали супругов, а девочку по решению суда по делам несовершеннолетних Неаполя временно передали в семейный дом.

Сейчас украинцы ожидают какой вердикт вынесет им итальянский суд.