Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом
23:21, 06 февраля 2012Разное
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Один человек погиб
В Житомирской области легковой автомобиль столкнулся с локомотивом, водитель погиб.Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, трагическое событие произошло в субботу, 4 февраля, в 10.40 в селе Гальчин Бердичевского района.
"На железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с локомотивом. В результате аварии 34-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Спасатели Бердичева помогли работникам ГАИ извлечь тело погибшего водителя", - сказал С.УЛАНОВ.
По этому факту работники правоохранительных органов проводят проверку.
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