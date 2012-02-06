В Житомирской области легковой автомобиль столкнулся с локомотивом, водитель погиб.Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, трагическое событие произошло в субботу, 4 февраля, в 10.40 в селе Гальчин Бердичевского района.

"На железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с локомотивом. В результате аварии 34-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Спасатели Бердичева помогли работникам ГАИ извлечь тело погибшего водителя", - сказал С.УЛАНОВ.

По этому факту работники правоохранительных органов проводят проверку.