В Донецкой области под лозунгом «Донбасс - не Лас-Вегас» началась борьба региональной власти с игорным бизнесом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что в настоящее время в соответствии с поручением председателя Донецкой ОГА Андрея ШИШАЦКОГО Главным управлением МВД Украины в Донецкой области проводится комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на закрытие незаконной игральной деятельности.

Так, с начала 2012 года в Донецкой области правоохранители по фактам выявленного игорного бизнеса уже возбудили 9 уголовных дел, закрыли 35 игровых залов, изъяли 407 игровых автоматов.

ОГА обратилась к общественности и журналистам с просьбой активно участвовать в выявлении игровых заведений в регионе.

В сообщении отмечено, что в регионе в качестве наглядной агитации распространяются плакаты с лозунгом «Донбасс - не Лас-Вегас», с указанием открытой телефонной «горячей линии» (062) 307-36-15. По этому телефону жители области теперь могут сообщить, где работает игровой зал. Данная информация будет оперативно передана органам внутренних дел, которые примут соответствующие меры, подчеркнули в ОГА.

«Для того, чтобы победить игорный бизнес в регионе, нужно обоюдное желание местных властей, правоохранительных органов и неравнодушных людей. На этом всегда акцентирует внимание губернатор Донецкой области А.ШИШАЦКИЙ», - сообщает ОГА.

Напомним, Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» Верховная Рада Украины приняла еще 15 мая 2009 года.