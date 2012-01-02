Пешехода переехали два автомобиля

На Волыни в ДТП погиб молодой мужчина, которого переехали сразу два автомобиля.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, в селе Радомышль водитель автомобиля "Мерседес бенц" совершил наезд на 23-летнего пешехода, жителя села Радомышль, которого при ударе отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал автомобиль "Ауди-80", которым управлял житель Ровенской области.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля "Мерседес бенц" скрылся с места происшествия. Однако его личность уже установлена. Им оказался 28-летний житель села Полонка. Продолжается расследование обстоятельств трагедии.