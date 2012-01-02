Коммунисты провели детский утренник про Кащея-Путина

Детский новогодний утренник провели сотрудники Алтайского крайкома Компартии РФ. Герои показанных на нём сказок оказались узнаваемыми политическими персонажами, сообщает корреспондент Радио Свобода.



По ходу действия Баба-яга – член «Единой России» украла голоса у Снегурочки, заколдовав ее именем главы ЦИК России, хранителя яйца Путина-Бессмертного. А ребята и взрослые помогали красному деду Морозу расколдовать Снегурочку, участвуя в различных конкурсах с призами.