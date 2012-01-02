Коммунисты провели детский утренник про Кащея-Путина
15:37, 02 января 2012Разное
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Сообщение из России
Детский новогодний утренник провели сотрудники Алтайского крайкома Компартии РФ. Герои показанных на нём сказок оказались узнаваемыми политическими персонажами, сообщает корреспондент Радио Свобода.
По ходу действия Баба-яга – член «Единой России» украла голоса у Снегурочки, заколдовав ее именем главы ЦИК России, хранителя яйца Путина-Бессмертного. А ребята и взрослые помогали красному деду Морозу расколдовать Снегурочку, участвуя в различных конкурсах с призами.
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