Рок-фестиваль “Сигет”: музыка с кровью

В Будапеште проходит рок-фестиваль "Сигет". Уже было много выступлений и презентаций.

Например, на Main Stage (главная сцена) выступала американская группа Gogol Bordello. Солист группы – выходец из Украины, киевлянин, который проживает и творит в США, его зовут Гудзь. Такой себе вульгарный тип, который без матерных слов не может спеть ни одной песни (слово fuck за несколько минут я услышала раз 20) и вообще ведет себя, мягко говоря, нескромно.

Выступала на Main Stage также известная американская певица Pink. Ни одному из моих знакомых мужчин она не нравится. Один мне сказал: "Мне 34 года, у меня есть здравый смысл и здоровье. Но такую женщину я ни за что бы не захотел".

После выступления Pink я встретила украинцев-болельщиков, которые выиграли поездку на "Сигет" благодаря SMS-викторине, которую проводил мобильный бренд Djuice для большей популяризации фестиваля в Украине. Победители были очень довольны условиями, которые им предоставили здесь в Будапеште.

Завершила выступление на главной сцене известна британская группа Madness, музыка которой в стиле ска. Их и называют родоначальниками ска – это европейская музыка с элементами ямайской культуры.

Несколько слов о выступлении легендарной группы Skinny Puppy, которое проходило на Hammerworld Stage. Это очень известна канадская индастриал-группа. Индастриал – это музыка, значительно тяжелее рока, песни которой обременены пропагандой насилия и любви. Во время первых песен солиста группы не было видно, он пел, или, правильнее было бы сказать, ревел, – из-за ширмы, облитой красной жидкостью, которая символизировала кровь. Наконец он вышел из своего укрытия весь окровавленный и обмотанный разными шлангами. Пел непрерывно, бегая по сцене, как будто сумасшедший. Позже что-то на голову натянул, не могу сказать, что именно, мне казалось, что какое-то ведро. После этого его пение превратилось в рев зверя. Еще он пробовал побить свою тень, на той-таки ширме, но у него ничего не выходило, тогда он в конце выступления просто сорвал ту ширму.

В это время на заднем фоне, на экране показывали Иисуса Христа и Деву Марию.

Было видно, что зрители находятся под действием алкоголя или еще чего-то, их так колбасило от Skinny Puppy, что пол под ногами шатался, и я упала на каких-то людей.

Не каждый, кто пришел послушать Skinny Puppy, смог выдержать столько драйва. Двое моих знакомых из Франции не выдержали и полчаса.

Что же касается автора этих строк, то я получила столько удовольствия и радости от Skinny Puppу, что пока писала этот материал на следующий день, сама себе улыбалась.

Выступление группы завершилось тем, что солист бросил свою майку с "кровью" публике. Ее поймал парень, который стоял рядом со мной и сразу хотел ее спрятать, но ему не дали, за майку ухватилось несколько рук и начало разрывать ее на куски. Когда уже поделили, я подошла к одному счастливчику и попросила, чтобы он дал мне понюхать майку. Пахла она потом, но не кровью...

Оксана Климончук, фото Кирилла Кислякова