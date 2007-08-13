В Луганской области огонь уничтожил 125 га леса

В Станично-Луганском районе Луганской области на территории Кондрашевского лесничества почти сутки укрощали пожар хвойного леса.

Как передает «5 канал», огонь уничтожил 125 га леса.

Огненную стихию укрощали более полутысячи пожарных.

Как сообщал УНИАН, в тушении пожара были задействованы 534 чел., 65 единиц техники, вертолёт лесхоза и пожарный поезд Укрзализницы, а именно: 190 чел. и 25 ед. техники от МЧС, 172 чел. от МВД, 130 чел. и 29 ед. техники Кондрашевского лесхоза, 30 чел. и 11 ед. техники коммунальных служб района и 12 чел. от Государственной пограничной службы. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.