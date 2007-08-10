В Винницкой области молния убила двух детей

В селе Гранив Гайсинского района Винницкой области 2 подростков 14 и 15 лет погибли и двое – 16 и 19 лет получили травмы от удара молнии. Об этом сообщает Центр общественных связей главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы в Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению, 8 августа около 21 час. четверо подростков пошли на ночную рыбалку на озеро, которое находится в 2,5 км от села.

Поставив сетку в озере, юноши решили спрятаться от грозы под расположенным на опушке леса дубом.

Приблизительно в 22.30-23.00 один из разрядов молнии попал в дуб, под которым сидели подростки.

Подросток, который пришел в себя первым, вернулся домой с ожогом правой ноги, а также ожогом и травмой грудной клетки. Он сказал, что не помнит, что произошло и в каком состоянии находились его товарищи.

К полуночи старший из подростков также пришел в себя. Он подумал, что его 14- и 15-летние товарищи заснули, и попытался их разбудить, после чего пошел домой. Уже дома подросток увидел, что его ноги обожжены.

Утром 9 августа 16-летнего юношу госпитализировали в реанимационное отделение Винницкой областной детской клинической больницы; второму подростку была оказана первая медицинская помощь дома.

Родители погибших детей узнали о том, что произошло на озере, от самого старшего из подростков и вызвали «скорую». Придя на озеро, они обнаружили своих детей мертвыми; на дереве, под которым они лежали, был след от удара молнии от верхушки до земли.

По предварительным данным медиков, смерть подростков наступила от разряда молнии.

По факту происшествия проводится расследование.