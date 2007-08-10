Шестилетний мальчик на КамАЗе сбил пешехода
07:50, 10 августа 2007Разное
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Ребенок сам получил травму головы
В Приморье шестилетний мальчик, которому водитель доверил управление автомобилем КамАЗ, сбил пешехода, сообщил РИА Новостив пятницу представитель пресс-службы краевого ГИББД.
"Дорожно-транспортное происшествие в Хасанском районе произошло в четверг вечером. Управление большим грузовиком на оживленной автомагистрали шестилетнему мальчику доверил водитель машины. Малыш не справился с управлением и совершил наезд на пешехода", - сказал собеседник агентства.
Пешеход госпитализирован с сотрясением головного мозга. При резком торможении получил травму головы и мальчик.
Водитель, передавший управление автомашиной ребенку, не пострадал.
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