Шестилетний мальчик на КамАЗе сбил пешехода

В Приморье шестилетний мальчик, которому водитель доверил управление автомобилем КамАЗ, сбил пешехода, сообщил РИА Новостив пятницу представитель пресс-службы краевого ГИББД.

"Дорожно-транспортное происшествие в Хасанском районе произошло в четверг вечером. Управление большим грузовиком на оживленной автомагистрали шестилетнему мальчику доверил водитель машины. Малыш не справился с управлением и совершил наезд на пешехода", - сказал собеседник агентства.

Пешеход госпитализирован с сотрясением головного мозга. При резком торможении получил травму головы и мальчик.

Водитель, передавший управление автомашиной ребенку, не пострадал.