Ниссан врезался в Шевроле: один человек погиб, семеро получили травмы

В АР Крым, на 69 км автодороги Ялта-Севастополь, водитель автомобиля "Ниссан", житель Одессы, двигаясь в направлении г. Севастополь, во время осуществления обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Шевроле".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "Шевроле", житель Киева, от травм погиб на месте происшествия, а водители обоих автомобилей, трое пассажиров "Шевроле" и двое пассажиров "Ниссана" получили телесные повреждения.