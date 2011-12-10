Херсонские дайверы подняли со дна Днепра 100 килограммов мусора

В Херсоне дайверы при поддержке Главного государственного управления по охране, вылову и воссозданию водных живых ресурсов и регулирования рыболовства собрали на дне местного Гидропарка почти 100 кг мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, в суботу спортсмены-дайверы из областной федерации подводного спорта и дайвинга проводили чистку дна протоков Днепра в районе городского Гидропарка.

За два часа шестеро дайверов подняли со дна реки на катере рыбоохраны почти 100 кг различного мусора – пластиковые и стеклянные бутылки, различную упаковку, браконьерские сети, мелкий строительный мусор и даже крыльчатку от водного велосипеда.

По словам руководителя Херсонгосрыбоохраны Михаила ЧЕРНОМОРЧЕНКО идея почистить дно Днепра в Херсоне принадлежит местным дайверам, но чистить реку в районе центрально набережной города и возле монумента Славы сегодня нельзя, так как там много зимовальных ям, где находится рыба.

Поэтому было принято решение чистить дно проток Днепра в Гидропарке.

«Приятно, что есть такие энтузиасты. Мы с радостью оказали им техническую помощь. Также приятно, что дно Днепра в Херсоне значительно чище, чем в других приднепровских городах, например, в Запорожье. Будем и дальше проводить такие акции. Весной начнем чистить русло Днепра в центральной части Херсона», - сообщил М.ЧЕРНОМОРЧЕНКО.

По словам херсонских дайверов весной в акциях по очистке русла Днепра примут участие значительно больше спортсменов-подводников, так как не все готовы погружаться в холодной воде.

Также дайверы считают, что в первую очередь необходимо чистить реку от битого стекла и браконьерских сеток, представляющих реальную опасность для отдыхающих на берегах Днепра херсонцев.