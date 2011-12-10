В Крыму бешеный кот покусал двух людей
19:30, 10 декабря 2011Разное
1590 0
После чего умер
В Крыму бешеный кот покусал 52-летнюю женщину и исцарапал 29-летнего мужчину.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
Об инциденте, который произошел еще 4 декабря, спасателям 9 декабря сообщили врачи Джанкойской райбольницы, где лечатся двое пострадавших.
"Кота доставили в ветклинику на карантин, где он умер. Труп животного отправили на экспертизу. Специалисты установили: кот болел бешенством", - сообщили в МЧС.
Трое человек, 1955, 1979 и 1990 годов рождения, контактировавшие с пострадавшими от нападения больного кота людьми, лечатся амбулаторно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter