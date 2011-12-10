В Гондурасе мотоциклистам запретили возить пассажиров

08:48, 10 декабря 2011
Разное
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В стране два громких убийства

Парламент Гондураса проголосовал за введение временного запрета на перевозку пассажиров в мотоциклах, сообщает Би-би-си.

На этой неделе в стране произошло два громких убийства: оба совершены с участием мотоциклистов и, судя по почерку, профессиональными киллерами.

Голосование проводилось за закрытыми дверьми, так как парламентарии опасаются за свою безопасность.

Запрет будет действовать в течение шести месяцев; законопроект был предложен президентом Порфирио Лобо, который ранее объявил войну местным бандитам и мексиканским наркокартелям.

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