В Гондурасе мотоциклистам запретили возить пассажиров

На этой неделе в стране произошло два громких убийства: оба совершены с участием мотоциклистов и, судя по почерку, профессиональными киллерами.

Голосование проводилось за закрытыми дверьми, так как парламентарии опасаются за свою безопасность.

Запрет будет действовать в течение шести месяцев; законопроект был предложен президентом Порфирио Лобо, который ранее объявил войну местным бандитам и мексиканским наркокартелям.