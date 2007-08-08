В ДТП на трассе Киев-Харьков погибли 5 человек

В дорожно-транспортном происшествии в Великобагачанском районе Полтавской области погибли пять человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла сегодня в 04.25 на 270 км автодороги Киев-Харьков.

Водитель автомобиля „МАН-18.224”, двигаясь в направлении Харькова, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Ниссан-Сирена”, под управлением гражданина Германии, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля „Ниссан” погибли на месте происшествия.