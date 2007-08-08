Джоан Роулинг проиграла дело против папарацци
03:29, 08 августа 2007Разное
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Суд защитил права фотографа
|Джоан Роулинг. Фото с сайта allenandunwin.com
Фотографии были сделаны в 2004 году в Эдинбурге при помощи длиннофокусного объектива. На них запечатлены Роулинг, ее муж Нил Мюррей и их сын Дэвид в коляске. Писательница потребовала, чтобы агентство не распространяло эти снимки. Их к этому времени опубликовал синдикат Express Newspapers, с котором Роулинг и Мюррей судились отдельно, но этот иск был урегулирован ранее.
В деле против Big Pictures суд принял сторону агентства, мотивируя свое решение тем, что закон не позволяет Роулинг создавать вокруг своих детей "свободную от прессы территорию".
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