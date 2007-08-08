Джоан Роулинг проиграла дело против папарацци

Лондонский суд принял решение о выплате писательницей Джоан Роулинг журналистскому агентству Big Pictures 40 тысяч фунтов стерлингов компенсации за издержки в ходе трехлетнего юридического разбирательства между автором "Гарри Поттера" и фотокорреспондентами. Агентство France Presse сообщает, что Роулинг пыталась добиться через суд запрета на публикацию снимков ее 20-месячного сына Дэвида.

Фотографии были сделаны в 2004 году в Эдинбурге при помощи длиннофокусного объектива. На них запечатлены Роулинг, ее муж Нил Мюррей и их сын Дэвид в коляске. Писательница потребовала, чтобы агентство не распространяло эти снимки. Их к этому времени опубликовал синдикат Express Newspapers, с котором Роулинг и Мюррей судились отдельно, но этот иск был урегулирован ранее.

В деле против Big Pictures суд принял сторону агентства, мотивируя свое решение тем, что закон не позволяет Роулинг создавать вокруг своих детей "свободную от прессы территорию".

Лента.ру