За день в Киеве сгорели три автомобиля

За вчерашний день в столице Украины зафиксировано три случая возгорания автомобилей, причем два из них произошли в Печерском районе города Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, первый случай произошел приблизительно в 15.00 по Набережному шоссе,25. По проезжей части двигался автомобиль „Мерседес-320”, во время его движения водитель заметил, что из-под капота идет дым. Водитель не растерялся и огнетушителем сам затушил огонь. В результате пожара сгорел аккумулятор и поврежден воздушный фильтр с электропроводкой.

Второе ЧП произошло около 21.00 в центре города по улице Институтской,16. Во дворе 5-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле „БМВ-530” (2005 года выпуска) возник пожар. По словам владелицы автомобиля, которая в это время была неподалеку, она услышала какой-то хлопок и увидела как горит ее машина. Огонь быстро распространялся из-под автомобиля в передней его части. Владелица сразу же вызвала спасателей. Прибыв к месту вызова, спасатели за считанные секунды потушили огонь. В результате пожара был поврежден моторный отсек, салон и кузов автомобиля. Причина возгорания выясняется. По предварительным подсчетам, материальный ущерб составляет 420 тысяч гривен.

Еще одно ЧП произошло на проезжей части в Шевченковском районе по улице Салютная,1-Б. В результате столкновения двух автомобилей „ДЭУ-Ланос” и „Мерседес Бенс” произошла утечка горючего, которое загорелось. Когда пожарные добрались до места ДТП, огнем был охвачен двигатель „ДЭУ-Ланос” и кузов автомобиля „Мерседес-Бенс”. Спасатели затушили пылающие автомобили.

Во всех случаях обошлось без трагических последствий - никто не пострадал.