В Полтавской области «Тойота Камри» столкнулась с фурой: двое погибших
18:00, 30 ноября 2011Разное
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Еще один пассажир иномарки - в больнице
В Полтавской области в результате ДТП двое человек погибли и один травмирован.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественостью УМВД Украины в Полтавской области, на автодороге Киев – Харьков - Довжанский столкнулись автомобили «Тойота Камри» и МАН-15224.
В результате ДТП водитель «Тойоты» и его пассажир погибли. Еще один пассажир легкового автомобиля госпитализирован.
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