В Полтавской области «Тойота Камри» столкнулась с фурой: двое погибших

В Полтавской области в результате ДТП двое человек погибли и один травмирован.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественостью УМВД Украины в Полтавской области, на автодороге Киев – Харьков - Довжанский столкнулись автомобили «Тойота Камри» и МАН-15224.

В результате ДТП водитель «Тойоты» и его пассажир погибли. Еще один пассажир легкового автомобиля госпитализирован.