Память ради будущего

В эти дни в Украине отдавали дань памяти жертвам тоталитарного режима “кровавого 20 века”. Голодомор, репрессии, расстрелы, отселения с Родины за сотни километров тысяч и тысяч жертв режима – эти трагические страницы нашей истории навечно останутся в памяти нынешних и будущих поколений.

Летопись современной Украины, понимание вызовов, которые стоят перед государством и обществом в следующие сто лет, невозможны без памяти о трагедии украинского проекта в ХХ столетии.

Украинский модерный проект начала прошлого столетия утверждался на принципах наиболее прогрессивных на то время европейских идей парламентаризма, социал-демократии и народовластия. Но эти идеи были дискредитированы политиками, многочисленными партиями, которые в борьбе за власть не смогли поставить национальные интересы выше партийных. Украинцы, истощенные мировой и гражданской войной, волей или неволей пошли за большевиками, которые обещали «светлое будущее», равенство и справедливость для всех.

Украинский народ вместе с другими народами бывшей российской империи был втянут в тоталитарный эксперимент. Вместо обещанной земли крестьянство получило массовые продразверстки и конфискации.

Провальная внешнеэкономическая политика и доктрина сталинского режима относительно “усиления классовой борьбы” в годы Большой Депрессии повлекла глубокий кризис в СССР и подталкивала к новым репрессиям по отношению к крестьянству, привела к Большому Голодомору 1932-33 гг.

Вместо свободы развития и государственной поддержки украинская интеллектуальная элита попала в удушающую атмосферу цензуры и гонений, фальсифицированных судебных процессов и жестоких репрессий.

Вместо свободы и демократии сотни тысяч украинцев должны были выбирать между физической свободой ценой доноса на соседа, пресмыкательством перед начальством и свободой убеждений и совести ценой заключения, ссылки или расстрела. Тысячи жертв в Быковне – суровые немые свидетельства таких преступлений против украинского народа, других народов.

Эти трагические страницы истории часто становятся поводом для очередных политических баталий. Символические даты трагедий используют для посыпания головы пеплом и поиска «врагов».

Но я предлагаю посмотреть на это с другой стороны.

Почитание жертв Голодомора и расстрелов в Быковне приобретает настоящий смысл тогда, когда это пробуждает нашу память, и мы осознаем не только ужасные последствия тоталитарной политики, но и их причины: национальную разъединенность, популизм, преобладание мимикрии и идеологии выживания над принципами и способностью к самостоятельным действиям, избыточную зависимость от внешних сил.

Эта память должна помочь нам определить наше общее будущее, его очертания и приоритеты развития. Вспоминаются слова Хосе Ортеги-и-Гассета, что нации рождаются и живут, пока имеют программу на завтра. А «вчера», прошедшее время, – не является для них решающим фактором.

Модернизация Украины, ее европейский путь развития, создание единого гуманитарного пространства – по моему мнению, логичный исторически и общественно признанный общий путь.

Глубокие социально-экономические реформы стали единственно возможным инструментом окончательного демонтажа тоталитарного наследства.

Возможно, острые экономические проблемы, бедность, бюрократизм и коррупция сдерживают развитие. И возможно, не все цели достигаются так быстро, как хотелось бы. Но память поколений, надежды и нужды наших детей вынуждают идти дальше.

Модернизация Украины - наш ответ на вызовы “красного ХХ века”. Как потомки и наследники погибших мы должны «здесь и сейчас» творить современную Украину: искать политические компромиссы, не поступаясь принципами и национальными интересами, принимать решения, которые, возможно, не дают немедленных результатов, но создают надежную основу для будущего развития.

Андрей Ермолаєв, директор Национального Института Стратегических Исследований