Контрабандисты организовали небольшой аэродром в Закарпатье

На Закарпатье пограничники задержали маломерный летательный аппарат, при помощи которого контрабандисты переправляли из Румынии сигареты.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, пограничники отдела «Тячев» получили оперативную информацию, что при помощи самолета планируется попытка нарушить границу. Вскоре они заметили маломерный самолет, который на небольшой высоте летел из Румынии в Украину. Организовав поиск, пограничники нашли его в 10 километрах от границы на окраине села Вонигово.

На месте приземления одномоторного двуместного самолета также задержали трех украинцев, два автомобиля «Форд» и «Шевроле», два ящика сигарет и две канистры с топливом. На местности нарушители организовали небольшой аэродром. Оборудовали взлетную полосу, растянули гирлянду для подсветки, а в конце полосы поставили кунг от командно-штабной машины. В нем они обустроили диспетчерскую и место для охранника – поставили кровать, стол, радиостанцию, ноутбук, систему навигации и прожектор.

О данном факте проинформированы правоохранительные органы и румынские пограничники. Сейчас пограничники вместе с сотрудниками СБУ проводят расследование.