В Крыму за день до свадьбы погибли будущие молодожены

В Симферополе (Крым) в дорожной аварии, не дожив день до собственной свадьбы, погибли будущие молодожены.

Как сообщил УНИАН сотрудник пресс-службы Управления ГАИ Крыма, капитан милиции Андрей РЯБИКОВ, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 августа. Автомобиль ВАЗ-2101, двигаясь на большой скорости, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате ДТП погибли водитель (1983 года рождения) и пассажирка (1980 года рождения). «Погибшие один день не дожили до собственной свадьбы, и авария произошла на глазах у родителей, так как они ехали позади этой злополучной «копейки», - сообщил А.РЯБИКОВ.