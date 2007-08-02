Как побороть коррупцию?

Мнение идеалиста Можно ли побороть коррупцию? Ответ более чем очевиден.

Но означает ли это, что с ней не стоит бороться вообще?

Может, кто-то будет считать меня идеалистом, но я убежден, что при наличии доброй воли в государстве коррупцию можно хотя бы перевести в разряд позорных явлений, которым оно в настоящее время не считается. А это уже первый и важнейший путь к ее преодолению. Ну разве можно считать нормальным общество, где дать взятку милиционеру, судье, кассиру в железнодорожной кассе, врачу, учителю считается едва не нормой?

Думаю, в первую очередь, не нужно замахиваться на большую коррупцию, если понятно, что никто с ней в действительности бороться не будет. Большой бизнес, большая политика и большая коррупция – вещи неотделимые одна от другой во всем мире, а у нас и подавно. Пока еще украинский политикум, включая Президента, парламентариев, правительственных чиновников, генеральных прокуроров не могут бороться сами с собой, все антикоррупционные заявления, которые раздаются из их уст, – сплошное лицемерие и популизм.

Разве большая приватизация возможна без большой коррупции?

Мелкий бизнес пока еще тоже невозможен без подношений и взяток, и я не очень верю в возможность подавить систему откатов, подкупа, разворовывания бюджетных средств там, где бизнес (даже самый мелкий частный предприниматель) сталкивается с государством.

Но я убежден, что можно успешно бороться с, так сказать, повседневной коррупцией – при наличии воли и надлежащих организационных возможностей. Собственно, “мелкая”, “массовая” коррупция и создает Украине имидж коррумпированной страны. Вот ее как раз и реально преодолеть.

Взять хотя бы правоохранительные органы. Бороться из крышеванием, участием в рейдерских атаках, наверное, невозможно. Но прекратить взяточничество на дорогах, с разными регистрациями автомобилей, техосмотрами – вполне по силам.

Или таможенные органы. Опять же, состязаться с нелегальными коридорами, теневой растаможкой и т.п. непросто. Но обеспечить свободное пересечение границы для граждан без мелких поборов за внеочередность – таки возможно.

Или на транспорте. Не верю, что так сложно бороться с теневыми продавцами билетов, дефицитами мест на популярные рейсы. Хотя, конечно, преодолеть систему откатов и взяток для разрешений на перевозку, закрепление маршрутов нелегко.

А в образовании? Неужели и в самом деле нельзя покончить со взяточничеством при вступлении в вузы? Конечно, совсем другое дело – при получении разрешений на право давать высшее образование.

И так куда не копни. Всегда имеется такой уровень, куда не допрыгнет никто, потому как и пытаться прыгать не будет. Но есть массовый, “розничный” уровень, на котором коррупцию можно свести к минимуму. Стоит лишь захотеть.

Петр Лещинский, г. Хмельницкий