Путин попробовал себя в роли стоматолога

Премьер-министр РФ Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Белгородской области, посетил участковую больницу, где особое внимание уделил стоматологическому кабинету, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Глава правительства прошел по ее корпусам и выслушал пожелания медиков. Медработники признались, что мечтают об аппарате УЗИ, маммографе, электрокардиографе и новом стоматологическом кабинете, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В кабинете стоматолога В.Путин попросил губернатора Белгородской области занять место пациента, а сам, смеясь, взял в руки зубной бур. "Присядьте, пожалуйста. Если не поменяете оборудование, я приеду к Вам и буду лечить этим аппаратом тут все сам", - пошутил премьер.

