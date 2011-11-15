Женщина порезала себе вены и прыгнула с 9-этажки
21:37, 15 ноября 2011Разное
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Трагедия на Ровенщине
В городе Здолбунове Ровенской области покончила с жизнью 55-летняя женщина, прыгнувшая из крыши 9-этажного дома.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в райотделе внутренних дел, женщина была психически больным человеком.
По словам начальника райотдела милиции Юрия СИРАКА, «утром женщина пыталась порезать себе вены, но потом отказалась от такого средства самоубийства, избрав падение с крыши жилого дома».
Своим родным она оставила прощальную записку, в которой просит прощения за свой поступок.
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