Женщина порезала себе вены и прыгнула с 9-этажки

В городе Здолбунове Ровенской области покончила с жизнью 55-летняя женщина, прыгнувшая из крыши 9-этажного дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в райотделе внутренних дел, женщина была психически больным человеком.

По словам начальника райотдела милиции Юрия СИРАКА, «утром женщина пыталась порезать себе вены, но потом отказалась от такого средства самоубийства, избрав падение с крыши жилого дома».

Своим родным она оставила прощальную записку, в которой просит прощения за свой поступок.