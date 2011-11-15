В Крыму неправильно хранили 5 тонн взрывчатки

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту нарушения правил хранения более 5 тонн взрывчатых веществ исследовательским предприятием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры, не уточнив название предприятия.

В ходе проведенной прокурорской проверки установлено, что на предприятии не соблюдались правила хранения изделий с ракетным топливом и взрывчатыми веществами. «При этом объем крайне небезопасных веществ составляет свыше 5 тонн, неправильное обращение с которыми создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций со всеми вытекающими последствиями», - заявили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 Уголовного кодекса Украины.