В столичной милиции настаивают: гаишника сбили

В столичной милиции настаивают, что сотрудник ГАИ пострадал во время дорожно-транспортного происшествия на Крещатике.

Как отметили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, ДТП произошло около 18.30.

По предварительным данным, автомобиль «Бентли» начал двигаться по Крещатику в направлении Бессарабской площади на сигнал регулировщика, который запрещал движение.

В это же время с улицы Прорезной начал двигаться автомобиль «Мерседес», в результате чего произошло столкновение обеих иномарок. В результате пострадал сотрудник ГАИ, который с переломом ноги был госпитализирован в одну из киевских больниц.

Кроме того, как отметили в милицейском главке, во время ДТП, кроме двух указанных автомобилей, столкнулись еще около 10.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, личности водителей и виновников происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, ранее в ГАИ опровергли информацию ГУ МВД о том, что в центре Киева автомобиль сбил сотрудника ГАИ.

По их данным, пострадал пешеход, который госпитализирован с переломом ноги.