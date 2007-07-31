В Виницкой области молния подожгла церковь

В Винницкой области вследствие попадания грозового разряда вчера вечером возник пожар в здании храма Украинской Православной Церкви "Покровы Божьей Матери" (1905 года постройки) в селе Приборовка Липовецкого района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара уничтожено 150 квадратных метров здания, церковная утварь и алтарь. Жертв и пострадавших нет.

В 3 часа 31 июля тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Винницкой области.