Путин хочет блага Украине вопреки интересам России

Таможенный Союз как поздно осознанная необходимость для Украины

Последнее время можно часто услышать дискуссии среди украинских политиков и экспертов по поводу того, надо ли Украине вступать в Таможенный союз с Россией или продолжать с упорством, достойным лучшего применения, искать партнерства и ассоциаций с ЕС. При этом зачастую разговор проходит не в экономических, а в политических категориях с обильным использованием пугалок времен «Оранжевой революции» про «угрозу восстановления СССР» и «наш европейский выбор». Что взять с политологов – они не разбираются в экономике, и потому им неинтересно о ней говорить. Но когда такими же понятиями начинает апеллировать государственный чиновник, по своей должности отвечающий в Кабинете Министров за европейскую интеграцию, становится страшно от тотальной некомпетентности всей украинской власти.

Валерий Пятницкий, уполномоченный Кабмина по вопросам евроинтеграции, на днях в интервью «Зеркалу недели» заявил буквально следующее: «В отличие от соглашения о зоне свободной торговли с СНГ, которое является всего лишь рамочным, договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом будет цивилизационным». Уровень компетентности «уполномоченного» удивляет. Если даже для профессиональных сторонников интеграции Украины в ЕС доводы заканчиваются на «цивилизационном евроромантизме», значит, ни о какой евроинтеграции можно уже не мечтать. В лучшем случае повторится история про вступление Украины в ВТО, когда вступили, чтобы вступить, невзирая на невыгодные условия, осуществляя «цивилизационный выбор».

Однако прагматичная Европа вряд ли захочет дать возможность нынешней украинской власти после ареста Тимошенко показать политический прогресс в развитии отношений. И политически, и экономически Брюссель от инициатив нынешней украинской администрации устал. Договор же о ЗСТ с ЕС, даже если будет подписан, очевидно, не будет ратифицирован такими странами, как Испания и Португалия – основными сельскохозяйственными донорами Европы, – по причине угрозы конкуренции с украинской стороны, и Данией – по причине несоблюдения прав человека в Украине. Данная ситуация может подвесить Украину на неопределенно долгий срок в осуществлении своей внешнеэкономической деятельности.

В то же время в Киеве сложилось абсолютно неверное впечатление о фанатичной заинтересованности Москвы в интеграции Украины в Таможенный союз. Да, эта заинтересованность есть у Путина, который, единственный, готов презреть экономические потери российских компаний от вступления Киева в единое таможенное пространство ради больших политических целей, о чем, собственно, и написал недавно в своей статье в газете «Известия». Больше такой заинтересованности ни у кого в российской власти нет. И украинский вопрос в России, впрочем, как и в Европе, давно стал больной темой поиска взаимовыгодного сотрудничества с «дорогим пассажиром».

Существует три группы в России, которым невыгодна экономическая и таможенная интеграция Украины в единое пространство. Во-первых, это чиновники всех ведомств и мастей, которые живут с доходов от границы, и которые вовсе не хотели бы потерять такой тугой кошелек. Во-вторых и в главных, российский, белорусский и казахский бизнесы абсолютно не заинтересованы в открытии границ между нашими странами. В результате этого могут пострадать интересы их предприятий АПК, металлургии, энергетики, банковского сектора и сельского хозяйства.

Перейдем к фактам. В случае принятия Украины в Таможенный союз Газпром должен будет снизить свои тарифы для Киева, на чем автоматически потеряет более $4,5 млрд. в год. Российские нефтяники (ТНК-ВР, «Лукойл» и др.), работающие на Украине, будут совсем не рады лишиться дополнительного дохода – ведь литр бензина на Украине стоит более чем в полтора раза дороже российского – 1 евро против 64 евроцентов. Надо учитывать автоматическую отмену для Украины экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты ($3 млрд.). То же самое касается и отмены российских защитных мер, о чем давно просит официальный Киев.

Похожая ситуация складывается в банковском секторе – ведь российские банки кредитуют под 10-12 процентов, в отличие от украинских ставок в 18-20 процентов. Таким образом, российские банки, работающие в Украине, зарабатывают себе дополнительно до 8 процентов, конвертируя рубли в гривню и кредитуя украинское население под более высокий, чем в России, процент. Вряд ли они готовы лишиться этой прибыли. Существующая банковская система Украины в случае вступления в Таможенный союз вообще может рассыпаться по той же причине – украинцы получат возможность кредитоваться напрямую в российских банках под гораздо меньший процент.

Кроме того, бизнес, работающий в Украине, должен будет стать значительно более прозрачным. Потому как на сегодня украинская экономика являет собой фактически серую оффшорную зону для российского бизнеса, и сохранение существующей ситуации как раз таки оставит Украину в дремучих девяностых.

Вы когда-нибудь задумывались, кому принадлежит украинская экономика? Банки (ВТБ, «Проминвестбанк», «Сбербанк»), коммуникация (МТС, «Киевстар», «Билайн»), металлургия («Евраз-груп», SMART-холдинг), энергетика – на две трети это де-факто российский бизнес. Лишь в сельском хозяйстве и в транспортно-портовом бизнесе нет россиян. Выход украинских сельхозпроизводителей на рынок Таможенного союза с более конкурентной продукцией не может не беспокоить их российских и белорусских коллег, монопольно его контролирующих сегодня.

И в-третьих, как правило, сами российские владельцы этих бизнесов не сильно заинтересованы в открытии собственных украинских активов у себя на Родине. Получается, что главным противником интеграции Украины в Таможенный союз являются российские олигархи, работающие в Украине по серым схемам.

Истории про невозможность интеграции в ТС в силу членства Украины в ВТО несостоятельны. Наоборот, ВТО приветствует участие своих членов в любых объединениях, открывающих экономику для других стран. И Украина может на этом заработать – как член ВТО она может стать сборочным цехом товаров Таможенного союза, которые уже под украинским брендом можно было бы продавать на территории всех членов Всемирной торговой организации. В ближайшее время по этому пути собирается пойти Киргизия – член ВТО, который будет интегрироваться в Таможенный союз.

После всего вышесказанного становится понятно, мягко говоря, удивление Путина в апреле этого года, когда он смог переубедить российский бизнес в необходимости интеграции Украины, но на экономически выгодные предложения Янукович ответил скепсисом политической целесообразности. Что же, теперь в преддверии Нового года и ужасающе-предвыборной безальтернативности повышения цены на газ для населения при нынешних газовых ценах, Кабинету Януковича нужно будет уже по своей инициативе находить возможности для продолжения диалога с Таможенным союзом, уговаривая Москву на постепенную интеграцию, как некогда Брюссель.

Олег Бондаренко, директор Российско-украинского информационного центра

Заметка редактора. Эти тезисы с их сомнительной аргументацией лежат в основе сегодняшней политики России в отношении Украины: мол, украинское руководство само должно попроситься в объятия т. н. «Таможенного союза» России, Казахстана, Беларуси (чуть позже также Киргизстана), и главное – чтобы Украина отказалась от европейских амбиций.