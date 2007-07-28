Ющенко от бойков едет к гуцулам

В воскресенье, 29 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях XVII Международного Гуцульского фестиваля в г. Яремче (Ивано-Франковская область).

Как сообщает пресс-служба Главы государства, в рамках мероприятия В.ЮЩЕНКО осмотрит выставку «Гуцульщина: прошлое и настоящее» и примет участие в торжественном закрытии фестиваля.

XVII Международный Гуцульский фестиваль проводится 27-29 июля. В нем принимают участие ведущие художественные коллективы гуцульского региона Прикарпатья, Закарпатской и Черновицкой областей, фольклорные коллективы из Польши и Румынии.

Первый Международный Гуцульский фестиваль состоялся 27 сентября 1991 года в горной долине «Запидок» Верховинского района - традиционном месте торжественных собраний гуцулов. Проведение гуцульских фестивалей положило начало обществу «Гуцульщина» с целью возрождения и приумножения материальной и духовной гуцульской культуры, местных традиций и обрядов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой приняли участие в мероприятиях IV Всемирных бойковских фестин, которые состоялись в с. Явора Львовской области.

Как сообщает пресс-служба Президента, во время своего выступления глава государства выразил убеждение, что Бойковские фестины - не простое фольклорное мероприятие, а имеющее национальное значение. Каждая нация, которая заботится о завтрашнем дне, отметил он, должна беречь свои традиции. «Наша задача – передать это наследие нашим детям, это то, что делает нас государством», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

От имени всего государства Президент Украины поздравил участников фестин. Он напомнил, что Бойковщина - земля славных традиций и выдающихся людей, в частности Петра Конашевича-Сагайдачного, Ивана Франко, Олексы Довбуша. На Бойковщине проходила активная борьба Украинской повстанческой армии.

Выступая перед присутствующими, В.ЮЩЕНКО заверил, что как Президент направляет все свои усилия на то, чтобы Украина была неделимой и богатой. «Чувствуя ваше тепло, я хочу твердо и четко сказать: мы наведем порядок в нашей стране. Наступят настоящие перемены, и я сделаю все для их утверждения», – подчеркнул глава государства. При этом он отметил, что одним из шагов для стабилизации ситуации в стране является проведение досрочных парламентских выборов 30 сентября этого года.

Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО посмотрели театрализованное действо «Бойковская свадьба», а также осмотрели выставку народных мастеров «Барви Бойківського краю».

Участие в нынешних фестинах приняли почти 10 тысяч представителей украинской диаспоры из Канады, США, Польши, Великобритании, Португалии, Испании, Италии, Беларуси, России.