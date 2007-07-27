В Винницкой области в карьере погибли двое детей

В с. Сидава Жмеринского района Винницкой области в местном песчаном карьере, где игралось трое детей, случился оползень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие оползня под завалом оказались 2 детей (1998 и 1999 г.р.).

При проведении поисково-спасательных работ пожарно-спасательным подразделением МЧС детей из под завала достали без признаков жизни. Третий ребенок, который был на расстоянии трех метров от оползня, остался неповрежденным.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Винницкой области.