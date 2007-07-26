”Украинская правда” готова встретиться с Луценко в суде

"Украинская правда" обвиняет Юрия Луценко во лжи и заявляет, что готова отвечать в суде за каждое слово из статьи "Коррупционное искушение Луценко"

Как сообщал УНИАН, один из лидеров блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО опровергает информацию о якобы своих коррупционных действиях на должности министра внутренних дел.

Об этом Ю.Луценко заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе, комментируя публикацию о том, что якобы он на должности министра лоббировал интересы предприятия "Украинские новейшие телекоммуникации", где работает его жена. По данным ряда СМИ, эта фирма должна была стать провайдером услуг оператора мобильной связи UMC для всех работников органов внутренних дел Украины.

«Это абсолютно ложная информация, недостоверная, субъективная, предубеждённая относительно возможных злоупотреблений ЛУЦЕНКО в Министерстве внутренних дел», - сказал лидер блока.