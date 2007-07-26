ВАЗ врезался в Таврию: водители погибли

В Крыму на автодороге Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь в дорожно-транспортном происшествии два человека погибли и два получили травмы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Крыма.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль ВАЗ-21104 выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль ЗАЗ-110217.

Вследствие дорожной аварии погиб водитель ВАЗа (житель Енакиево, 1949 года рождения) и водитель ЗАЗа (жительница города Бровары, Киевской области, 1977 года рождения). Кроме того, в ДТП травмы различной степени тяжести получили пассажиры ЗАЗа - жители города Бровары, 2002 и 1973 годов рождения.

По данным ГАИ автономии, за истекшие сутки в Крыму произошло 17 ДТП, в которых три человека погибли и 24 были травмированы.